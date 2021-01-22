العلماء يحذرون البشرية من خطورة تطور الذكاء الإصطناعي

يتطور الذكاء الإصطناعي بشكل كبير جداً لدرجة أن البشرية يمكن أن تفقد السيطرة على الروبوتات التي تشغل حالياً العديد من المجالات وبدأت تشكل تهديداً صارخاً للكثيرين بشأن فقدان وظائفهم.

وبسبب هذا التطور العظيم فإن مجموعة دولية من الباحثين حذرت البشرية من التطور المستمر في هذا النوع من التكنولوجيا والذي يشكل خطراً كبيراً في المستقبل.

وأكد المؤلف مانويل سيبراين أن بعض المهمات التي يفعلها الروبوتات تنفذ بطريقة معينة والمبرمجون لا يفهمون تماماً كيف تعلموها لذلك تبدو الآلة فائقة الذكاء وهي التي ستتحكم في العالم وكأنها خيال علمي.

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