علماء الأثار يخمنون شكل العملات النقدية خلال العصر البرونزي

رجح علماء آثار هولنديون أن شكل الخواتم والشفرات هو أحد أشكال العملة المبكرة في اوروبا وربما استخدمت في العصر البرونزي وذلك بناءاً على دراسة مقتنيات 113 كومة مختلفة من القطع الأثرية.

ويتسائل العلماء دائماً ما إذا كانت النقود موجودة منذ زمن طويل ومتى ظهرت وكيف اكتسبت قيمتها وهيئتها لذلك يبحث العلماء دائماً عن في المدافن وبين الكنوز عن قطع أثرية موحدة يمكن استخدامها بمثابة نقود.

ووجدوا أن 70% من الحلقات البرونزية المدروسة المقوسة عثر عليها في كل من ألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وبولندا ومتشابه في الوزن والحجم ويمكن تجميع مجموعات معينة من الأضلاع وشفرات الفؤوس بالطريقة نفسها.

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