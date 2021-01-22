ميدياتك تعلن عن معالج Dimensity 1200 و 1100 لتشكل خطر حقيقي على كوالكوم

حتى يومنا هذا، سلسلة Dimensity من شركة ميدياتك التايوانية كانت محصورة في دقة تصنيع 7 نانومتر، هذا في حين أن المنافسين قد وصلوا إلى دقة تصنيع 5 نانومتر، وهذا في حد ذاته يضع الشركة التايوانية في مرتبة متأخرة نسبيًا بشكل افتراضي! لكن هذا الأمر تغير اليوم، هذا حيث أعلنت الشركة عن معالج Dimensity 1200 ومعالج Dimensity 1100 وهي معالجات من الفئة المرتفعة، وما يميزها هو قدومها بدقة تصنيع 6 نانومتر.

مواصفات معالج Dimensity 1200 من ميدياتك

المعالج الجديد يأتي مع توزيعة 1+3+4 للأنوية، هذا حيث يأتي مع نواة رئيسية بتردد 3.0 جيجاهيرتز إلى جانب 3 أنوية بتردد 2.6 جيجاهيرتز وأربع أنوية صغيرة بتردد 2 جيجاهيرتز لتوفير الطاقة، وهذه الأنوية تأتي من أنواع A78 و A55 على الترتيب، في المقابل فمعالج Dimensity 1000+ السابق كان يأتي مع ترددات أقل وأنوية من نوع أقل.

المعالج الجديد سيقدم أداء أعلى بنسبة 22% من الجيل السابق وسيوفر الطاقة بنسبة تصل إلى 25% بالمقارنة بالأجيال السابقة أيضًا، وهذه الأرقام في حد ذاتها تجعل هذا المعالج بديل أرخص ومناسب جدًا لمعالجات كوالكوم الرائدة.

مواصفات معالج Dimensity 1100 من ميدياتك

أما معالج Dimensity 1100 فيأتي مع نفس الأنوية المرتفعة لكن بترددات أقل وهي 2.6 جيجاهيرتز للأنوية الأربع الأساسية، وبشكل عام فهو بديل أقل كفاءة وسعرًا لكنه لازال كافي جدًا لكافة المهام.

المعالجين يأتيان مع نفس المعالج الرسومي وهو Mali-G77 مع تسع أنوية، هذا إلى جانب دعم معيار الفيديو AV1، إلى جانب ما سبق فالمعالجات الجديدة لا تقصر أبدًا من حيث أداء الكاميرا حيث تدعم كاميرات تصل إلى 200 ميجابيكسل، كما تدعم ترددات للشاشة تصل إلى 144 هيرتز.

المعالجات الجديدة وحسب الإعلانات الرسمية ستتواجد في هواتف من شاومي، أوبو، فيفو، ريلمي ومزيد من الشركات، وسيبدأ في التوفر في هواتف ستتوفر في الربع الثاني من العام الجاري.