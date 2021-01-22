فيروس كورونا يسبب تساقط الشعر!

قالت الطبيبة الروسية يلينا بابايفا إنّ فيروس كورونا تسبب بتساقط شعر عدد من الأشخاص بعد تعافيهم منه.

وأكدت الطبيبة المختصة بالأمراض الجلدية والنسائية إنّ عدداً من المتعافين من فيروس كورونا عانوا من تساقط الشعر بعد مرور 6 أو 8 أسابيع من تعافيهم من المرض، مشيرة إلى عدم خطورة هذا الأمر على الصحة، مؤكدة إنّها ردة فعل من الجسم على فيروس كورونا، كما أشارت يلينا بابايفا إلى إنّ هذه الحالة ستكون مؤقتة، وبأنّ تساقط الشعر سيتوقف بشكل تلقائي بعد فترة من الزمن.

يذكر أنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع في روسيا لأكثر من 3650000 إصابة وأدى لوفاة أكثر من 67 ألف منهم.

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