موقع بيستوم الأثري يستعيد بعضاً من آثاره المسروقة

دفع الندم رجلاً لم يكشف عن هويته لإعادة أكثر من 200 قطعة أثرية كان قد سرقها في وقتٍ سابق من موقع بيستوم الأثري الواقع في جنوب إيطاليا.

وأشارت مصادر إيطالية إلى أنّ السارق أعاد أكثر من 200 قطعة نقدية أثرية كان قد وجدها في المتنزه الأثري، وذلك بعد شعوره بالندم واعترافه بسرقتها تحت غطاء سر الاعتراف في الكنيسة.

وقام الكاهن بإعادة القطع لمدير متحف بيستوم جابرييل كاربونة، في حين أظهر فحص القطع النقدية وجود 7 قطع مزيفة و208 قطع نقدية أثرية، وقد شهدت الفترة الماضية إعادة مجموعة كبيرة من القطع الأثرية المسروقة إلى أماكنها الأصلية بعدما أعادها السارقون لشعورهم بالندم.

يذكر أنّ بيستوم تقع بالقرب من مدينة نابولي، وكانت مستعمرة يونانية تضم 3 معابد مميزة، قبل أن يسيطر عليها الرومان.

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