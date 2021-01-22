مايكروسوفت تطلق لابتوب جديدا بشاشة لمسية

أماطت شركة مايكروسوفت الأمريكية اللثام عن حاسوب جديد بشاشة لمسية ومواصفات مميزة أطلقت عليه Surface Laptop Go.

وسيعمل اللاب توب الجديد بمعالج Intel Core i5 السريع والمتطور، ونظام تشغيل ويندوز، كما زودت الشركة الأمريكية الحاسوب الجديد بشاشة لمسية مقاس 12.4 بوصة تدعم اللمس وفق خاصية PiexlSense، وستحتوي على كاميرا بدقة 720 بيكسل بجودة HD مناسبة لإجراء مكالمات الفيديو.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب من نوع SSD بسعة 256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها حتى 16 غيغا بايت، كما يحتوي الجهاز على بطارية تجعله يعمل ل13 ساعة، وميكرفونات Studio مدمجة، ومكبرات صوتية، وتقنية Dolby الصوتية، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية لم تفصح عن سعر الحاسوب الجديد الذي ستطرحه في الأسواق العالمية يوم 22 يناير الجاري.

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