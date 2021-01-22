سعد المجرد يكشف تفاصيل أغنيته المشتركة

أكد الفنان المغربي سعد المجرد استعداده لإطلاق أغنية مشتركة ستجمعه بالمنتج العالمي نادر خياط الشهير بريدوان، والفنان التونسي صابر الرباعي.

وقال سعد المجرد إنّ الأغنية ستكون باللغتين العربية والإنجليزية، حيث سيتولى هو وصابر الرباعي أداء القسم العربي، في حين سيشرف ريدوان على القسم الإنجليزي.

وتطرق النجم المغربي لحادثة إلغاء حفلته في مصر، وأكد عدم وجود خلافات بينه وبين أحد في مصر، وأكد رغبته بالعودة والغناء فيها مجدداً، كما تحدث عن أسباب تأجيل فيلمه مع محمد رمضان، وقال إنّ انتشار فيروس كورونا كان السبب الرئيسي لتأجيله.

يذكر أنّ النجم المغربي سيطرح خلال الفترة القادمة أغنية أخرى باللغتين الإسبانية والعربية.

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