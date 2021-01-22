أسترالي يستيقظ في الليل ليتفاجأ بتحوله لمليونير

لم يكن تاجر أسترالي لم تكشف هويته يعلم أنّ استيقاظه في الساعة 2 ليلاً سيحوله لمليونير، حيث تفاجأ التاجر الذي يعيش بريزين الأسترالية بوصول رسالة لبريده الإلكتروني تؤكد ربحه للجائزة الكبرى في اليانصيب والتي تصل قيمتها ل10 ملايين دولار أمريكي.

وقال التاجر إنّه اعتقد للوهلة بأنّه ربح 10 آلاف دولار أمريكي قبل أن يستوعب ماحصل، الأمر الذي ذهب بالنوم من عينيه.

وفاجأ التاجر الجميع عندما قال بأنّه سيستمر في عمله بعد ربحه هذا المبلغ الضخم، وبرر الأمر بأنّه سيشعر في الملل في حال ترك العمل.

وقال إنّ الفوز باليانصيب سيزيل المخاوف المالية من حياته ليس إلّا، وأشار لرغبته بشراء منزل له وآخر لوالدته، وأكد عدم وجود أفكار ومشاريع أخرى في ذهنه حالياً.

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