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إنفينيكس تطلق هاتفا جديدا بسعر رخيص

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفعت شركة إنفينيكس الصينية النقاب عن هاتف جديد بمواصفات مميزة وسعر رخيص أطلقت عليه Hot 10 Play.

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek Helio G25، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة XOS 7.0، كما زودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة IPS مقاس 6.82 بوصة ودقة عرض HD Plus، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي مزدوجة بدقة 18 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وتأتي الذاكرة الداخلية للجهاز الجديد بسعة 32 و64 غيغا بايت قابلة للتوسيع حتى 512 غيغا بايت عبر تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل4 غيغا بايت، كما يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير، وشاحن بقدرة 10 واط، وواي فاي، وبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 105 دولارات أمريكية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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