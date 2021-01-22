شركة Vivo تطلق هاتفا جديدا بمواصفات رائعة

كشفت شركة Vivo الصينية عن هاتفٍ جديدٍ بمعالجٍ قوي وكاميرا مميزة أطلقت عليه Vivo X60 Pro Plus,.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 888 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل Android 11، كما زودت الشركة الصينية هذا الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.65 بوصة ودقة عرض FHD ومعدل تحديث 120Hz، وتحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 48 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، 32 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الرابعة.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 و256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستبلغ سعتها8 و12غيغا بايت، كما يحوي الهاتف بطارية بسعة 4200 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 55 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، منفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية يوم 30 يناير الجاري بسعر يتراوح ما بين 773 و928 دولارا أمريكيا.

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