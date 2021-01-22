وزير الصحة الألمانية يدعو للاستمرار بقيود كورونا

دعا وزير الصحة الألماني ينس سبان لعدم التخفيف من قيود العزل المفروضة في ألمانيا بسبب انتشار فيروس كورونا رغم انخفاض عدد الإصابات في المرض.

وقال سبان إنّ عدد الإصابات بالفيروس لازال مرتفعاً رغم انخفاضه عن الأسابيع السابقة، وأكدّ ضرورة العمل على خفضها لعدد أقل قبل رفع القيود، وبرر الأمر بظهور سلالات جديدة من الفيروس ساهمت في زيادة عدد الإصابات في كافة أنحاء العالم، مؤكدا أنّ رفع قواعد العزل المفروضة بسرعة قد يؤدي لارتفاع عدد الإصابات مجدداً وذهاب الجهد المبذول طوال الفترة الماضي هباءً.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد وافقت على تمديد إجراءات العزل المفروضة حتى 14 فبراير القادم، فيما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا تجاوز 2 مليون إصابة توفي منهم أكثر من 50 ألف.

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