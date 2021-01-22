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وزير الصحة الألمانية يدعو للاستمرار بقيود كورونا

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا وزير الصحة الألماني ينس سبان لعدم التخفيف من قيود العزل المفروضة في ألمانيا بسبب انتشار فيروس كورونا رغم انخفاض عدد الإصابات في المرض.

وقال سبان إنّ عدد الإصابات بالفيروس لازال مرتفعاً رغم انخفاضه عن الأسابيع السابقة، وأكدّ ضرورة العمل على خفضها لعدد أقل قبل رفع القيود، وبرر الأمر بظهور سلالات جديدة من الفيروس ساهمت في زيادة عدد الإصابات في كافة أنحاء العالم، مؤكدا أنّ رفع قواعد العزل المفروضة بسرعة قد يؤدي لارتفاع عدد الإصابات مجدداً وذهاب الجهد المبذول طوال الفترة الماضي هباءً.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد وافقت على تمديد إجراءات العزل المفروضة حتى 14 فبراير القادم، فيما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا تجاوز 2 مليون إصابة توفي منهم أكثر من 50 ألف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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