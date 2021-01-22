كورونا يفرض تأجيل ثالث لفيلم جيمس بوند الجديد

فرض انتشار فيروس كورونا تأجيلاً ثالثاً لفيلم جيمس بوند الجديد لا وقت للموت، حيث أعلنت شركة إم جي إم يونيفرسال المنتجة للفيلم عن تأجيل الفيلم مرة ثالثة.

ونشرت الشركة المنتجة على حسابها الرسمي في موقع التويتر الموعد الجديد لعرض الفيلم والذي حددته ب8 أكتوبر القادم.

ويعد هذا التأجيل الثالث لفيلم لا وقت للموت بعد تأجيله الأول من أبريل 2020 إلى نوفمبر 2020، قبل أن يؤجل مرة ثانية إلى 21 أبريل 2021، وأخيرا 8 أكتوبر 2021، وجاء هذا التأجيل بمثابة الصدمة لدور السينما التي كان تأمل في أن يشكل الفيلم انطلاقة جديدة لها بعد التوقف القصري بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.

يذكر أنّ فيلم لا وقت للموت سيكون من بطولة دانيال كريغ وستصل تكلفة إنتاجه لحوالي 200 مليون دولار أمريكي.

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