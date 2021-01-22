ملحقات وشاحن ماجسيف MagSafe للايفون – كل ما تود معرفته وهل يستحق الشراء؟

مع إطلاق هواتف ايفون 12 قدمت ابل للجمهور أيضاً نوع جديد من الملحقات باسم ماجسيف MagSafe وهي ملحقات أو إكسسوارات تلتصق مغناطيسياً بهواتف ايفون 12 مثل الشاحن والغطاء والمحفظة.

حالياً كل هواتف ايفون 12 متوافقة مع شواحن ماجسيف MagSafe وكافة الملحقات المغناطيسية الأخرى التي تحمل نفس الاسم لاحتوائها على حلقة مغناطيسية تحت الغطاء الخلفي.

كيف تعمل تقنية MagSafe ؟

تعمل تقنية ماجسيف MagSafe بنفس آلية عمل باب الثلاجة! هناك حلقة مغناطيسية في الجهة الخلفية للايفون وأخرى في الشاحن أو الغطاء أو المحفظة وعندما يقتربان من بعضهما البعض يلتصقان مغناطيسياً.

في هواتف ايفون 12 عند تفكيكها وجدنا حلقة مكونة من 18 مغناطيساً صغيراً موجودة أسفل ملف الشحن اللاسلكي. في هواتف الايفون الأقدم لا توجد تلك الحلقة الممغنطة أسفل ملف الشحن اللاسلكي لذا فإن شاحن ماجسيف لن يلتصق بها.

شواحن MagSafe

هناك حالياً نوعان من تلك الشواحن: الأول هو شاحن MagSafe العادي ويبلغ سعره تقريباً نحو 39 دولار أمريكي والآخر هو شاحن MagSafe Duo وهو شاحن ثنائي للايفون وساعة ابل ويبلغ سعره 130 دولار أمريكي.

الشاحن عبارة عن دائرة تبدأ شحن هواتف ايفون 12 لاسلكياً بمجرد الالتصاق بها. شاحن ماجسيف بإمكانه أيضاً شحن هواتف الايفون الأخرى التي تدعم الشحن اللاسلكي (ايفون 8 فما أحدث) ولكن دون أن الالتصاق المغناطيسي.

شواحن ماجسيف تأتي مع كابل USB C فقط وعليك استخدم رأس شاحن بقوة 20 أو 27 وات حتى تقوم تلك الشواحن بالشحن لاسلكياً بقوة 11 أو 15 وات على الترتيب بحد أقصى بالنسبة لهواتف ايفون 12.

عند استخدام تلك الشواحن مع إصدارات الايفون الأقدم فلن تزيد سرعة الشحن اللاسلكي عن 7.5 وات في أفضل الاحوال وهي سرعة بطيئة.

السؤال الأهم: ما هي سرعة شاحن MagSafe ؟

عند استخدام رأس شاحن بقوة 20 وات وفي أفضل الأحوال سوف تقوم شواحن MagSafe بشحن هواتف ايفون 12 من 0% إلى 50% في غضون ساعة كاملة بينما الشاحن السلكي العادي يقوم بذلك في نصف ساعة فقط.

أغطية ومحافظ MagSafe

توفر ابل ملحقات أخرى معتمدة على الالتصاق المغناطيسي عبر تقنية MagSafe مثل الأغطية الواقية وهي مصنوعة من السيليكون ولا تحتاج لإزالتها عند الشحن اللاسلكي، وسعرها في حدود 50 دولاراً أمريكياً.

أيضاً محفظة MagSafe تلتصق بالايفون وهي مصنوعة من الجلد الطبيعي وتتيح لك الاحتفاظ بالكروت وبطاقات الائتمان، أما سعرها فيبلغ 60 دولاراً أمريكياً.

هل تستحق الشراء؟

إذا كنت لست من هواة الشحن اللاسلكي وتراه بطيئاً وغير عملياً بالنسبة لك فلا تشتري شواحن MagSafe وإن كانت أسرع ربما مقارنة بباقي الشواحن اللاسلكية الأخرى.

أما إذا كانت سرعة الشحن ليست مشكلة بالنسبة لك وتستريح مع الشحن اللاسلكي فشواحن ماجسيف اللاسلكية قد تكون الخيار الأفضل حالياً في السوق. أما باقي الملحقات الأخرى فبحسب رغبتك الشخصية، ولك في الأخير حرية القرار والاختيار.

شواحن وملحقات ماجسيف متوفرة للشراء على موقع ابل الرسمي والعديد من المتاجر الإلكترونية ومتاجر ابل وموزعيها المعتمدين.