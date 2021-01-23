للمرة الثالثة.. تأجيل عرض “جيمس بوند الجديد” والسبب كورونا

أفاد منتجو فيلم “لا وقت للموت”، من سلسلة أفلام جيمس بوند أن عرض الفيلم تأجل إلى شهر أكتوبر المقبل بدلاً من شهر أبريل، ما يُعد انتكاسة أخرى لصناعة السينما التي تحاول النهوض من كبوة جائحة كورونا-حسب مانقلته وكالة رويترز.

وحدد المنتجون 8 أكتوبر ، موعداً جديداً للعرض – وفقاً لإعلان على موقع أفلام جيمس بوند وأيضاً على “تويتر”، فيما سبق أن تقرر طرح الفيلم وهو من إنتاج وتوزيع إم.جي.إم ويونيفرسال بيكتشرز، في دور العرض في أبريل 2020 ثم تأجل إلى نوفمبر 2020 ثم إلى أبريل 2021 م وقد تكلف إنتاج الفيلم ما يقدر بنحو 200 مليون دولار وهو من بطولة دانيال كريج.

يذكر أن سلسلة أفلام جيمس بوند من أكثر سلاسل الأفلام تحقيقاً للأر باح في العالم، إذ بلغت إيرادات فيلم “سبكتر” 880 مليون دولار وهو من إنتاج عام 2015 م، وتجاوزت إيرادات “سكايفول” مليار دولار وهو من إنتاج عام 2012 م.

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