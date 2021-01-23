عدد مشتركي نيتفلكس يتعدى حاجز الـ200 مليون مشترك مدفوع

مصائب قوم كانت بلا شك فوائد عند قوم آخر ولا يوجد مثال صريع على هذا القول سوى نيتفلكس، والتي حققت نمو في غاية القوة في عام 2020 بالرغم من تفشي فيروس كوفيد 19 القاتل! واليوم تم الإعلان رسميًا عن عدد مشتركي نيتفلكس حول العالم وهو الذي وصل إلى 200 مليون مستخدم نشط يدفعون شهريًا.

عدد مشتركي نيتفلكس في 2021

في نتائجها للربع الرابع من عام 2020 أعلنت نيتفلكس أنها اكتسبت 37 مليون مستخدم نشط في 2020 وحدها!َ وهذا يمثل نسبة نمو 31% سنوية وهي نسبة في غاية الضخامة بالطبع، وبناءًا على هذه الأرقام فعدد مشتركي نيتفلكس قد ارتفع من 111 مليون مستخدم في عام 2018 إلى 204 مليون في عام 2021 الجاري، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار اشتراك نيتفلكس من 9.88 إلى 11.02 دولار. يُمكنك أن تقرأ تقرير الأرباح بالكامل من هنا بصيغة PDF.

في نفس التقرير، ذكرت نيتفلكس أن نمو الشركة قد كان الأكبر في الأسواق الأوروبية، الأفريقية والشرق أوسطية، على عكس المتوقع حيث أن التوقعات كانت تتجه للسوق الأمريكي والكندي كالعادة.

يُذكر أن السوق قد ازدحم على نيتفلكس بشكل قوي في ظل دخول شركة ديزني للمنافسة من خلال شبكة ديزني بلس، إلا أن نيتفلكس تحارب على جبهة أخرى من خلال انتاجاتها الرسمية التي تستمر في انتاجها، ولعل أهمها مسلسل Lupin الذي يعرض حاليًا بطولة الممثل عُمر ساي.