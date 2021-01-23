أفضل بدائل واتس اب – 3 تطبيقات بديلة مميزة عليك تجربتها!

واتس اب قام مؤخراً بإجراء تعديلات على سياسة الخصوصية من أجل مشاركة بيانات المستخدمين مع فيسبوك (الشركة الأم) و وضع المستخدم أمام خيارين كلاهما صعب؛ إما الموافقة أو توقف حسابه في موعد أقصاه مايو المقبل. وإذا كنت لا توافق على التعديلات وتبحث عن بدائل واتس اب حالياً، نرشح لك عدة تطبيقات لتجربتها.

لماذا علينا استخدام بدائل واتس اب؟

بموجب تعديل سياسة الخصوصية الجديدة فإن البيانات التي سوف يعرفها فيسبوك عنك من حسابك على واتس اب ما يلي: نوع الهاتف، نظام التشغيل، عنوان ال IP ، حالة البطارية، قوة الإشارة، التوقيت المحلي، كيفية استخدامك لواتس اب، عمليات الدفع، المجموعات المشترك بها، الصورة الشخصية، تحديثات الحالة، عمليات الدفع الإلكتروني، وغير ذلك.

حتى الآن لا تخطط فيسبوك لإظهار إعلانات داخل واتس اب لكنها سوف تستخدم تلك البيانات في تحسين الإعلانات على حساباتك في فيسبوك وانستقرام والمربوطة برقم هاتفك على واتس اب، كذلك من أجل تحسين تجربة التسوق عبر فيسبوك أو داخل واتس اب مع الحسابات التجارية.

صحيح أن محادثات واتس اب مشفرة بتقنية التشفير التام ولا يقوم فيسبوك بالتجسس على الرسائل والمكالمات لكنك لا تستطيع الوثوق بفيسبوك تماماً في ظل وجود سجل غير نزيه بالتلاعب ببيانات المستخدمين ووجود خدمة إعلانية ضخمة لديهم، مما يجعل البحث عن بدائل واتس اب أمر مهم وضروري حيث يمكنك الاعتماد عليها تماماً عوضاً عن واتس اب أو بالتوازي معه.

البديل الأفضل: تيليجرام

يعتبر تطبيق تيليجرام الوجهة الأفضل لك في حال قررت الهجرة من واتس اب، إذ أنه مجاني تماماً ولا يشارك بيانات المستخدمين مع أي جهة خارجية.

يوفر تيليجرام مزايا عديدة مثل التواصل النصي ومشاركة الصور والفيديو والملفات حتى 2 جيجابايت كحد أقصى للملف الواحد، مجموعات الدردشة والمكالمات الصوتية الجماعية، ميزة المحادثات السرية وغيرها. التطبيق متاح مجاناً للايفون والايباد وأجهزة الأندرويد والحاسوب.

رابط التحميل: آب ستور / جوجل بلاي

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البديل الآمن: سيجنال Signal

إذا كانت الخصوصية والأمان وتقنيات التشفير المتقدمة هي على رأس أولوياتك سواء كنت مستخدم عادي أو صاحب عمل أو تعمل في وظيفة حساسة، يعتبر تطبيق سيجنال هو الخيار الأفضل لك.

تطبيق سيجنال Signal يتم ترشيحه باستمرار بواسطة الباحثين الأمنيين ورغم وجوده منذ سنوات إلا أن الإقبال عليه الآن بات أكبر من أي وقت مضى بسبب زيادة وعي المستخدمين.

تطبيق سيجنال Signal يوفر ميزة التشفير التام End to End Encryption كما أنه مفتوح المصدر. ويوفر كافة المزايا التي يتيحها أي تطبيق آخر مثل الرسائل النصية والصوتية ومكالمات الصوت والفيديو والمجموعات وغير ذلك. التطبيق متاح مجاناً للايفون والايباد وأجهزة الأندرويد والحاسوب.

رابط التحميل: آب ستور (iOS) / جوجل بلاي (أندرويد)

التطبيق المدفوع الأفضل: Threema

إذا كنت لا تثق بالتطبيقات المجانية ولا تظن أنها بدائل واتس اب المُثلى، نرشح لك تطبيق ثريما Threema المدفوع.

سعر تطبيق ثريما Threema هو 2.99 دولاراً أمريكياً تُدفع مرة واحدة فقط عند التحميل أول مرة. التطبيق يتيح ميزة التشفير التام على كافة الأصعدة كالرسائل والمكالمات والملفات والصور التي يتم تشاركها بجانب كافة المزايا الاعتيادية في أي تطبيق محادثة آخر.التطبيق متاح مجاناً للايفون والايباد وأجهزة الأندرويد وكذلك الحاسوب من خلال المتصفح. هناك نسخة من التطبيق مخصصة لأصحاب الأعمال والشركات باسم Threema Work.

رابط التحميل: آب ستور (iOS) / جوجل بلاي (أندرويد)

احذر هذه التطبيقات أيضاً – ليست بدائل جيدة!

هناك تطبيقات أخرى مشهورة لكن لا ننصحك بالاعتماد عليها إذا كانت الخصوصية والأمان على رأس اهتماماتك، فهي لا تعطي أي اهتمام بها بل وتستخدم بياناتك للأغراض الإعلانية والتسويقية.

نذكر من تلك التطبيقات تطبيق فايبر وإيمو وأي تطبيق محادثة يحتوي على إعلانات بداخله وبالطبع فيسبوك ماسنجر الذي ننصحك بالابتعاد عن استخدامه تماماً.

هل تبحث عن بدائل أخرى لواتس اب؟ بجانب التطبيقات الثلاثة التي رشحناها سابقاً، يمكنك أيضاً تجربة تطبيق Wire السويسري أو تطبيق Bip التركي.