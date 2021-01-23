هيونداي تكشف عن تصميم سيارتها العائلية للعام الجاري

قررت شركة هيونداي أن تكشف عن تحفتها الفنية الجديدة من خلال إطلاق بعض الفيديوهات الدعائية التي تبين تصاميم سيارة Bayon العائلية والموفرة للوقود والتي ستطلق خلال العام الجاري.

وسيكون هيكلها هاتشباك متوسط الحجم والمصابيح الأمامية تعمل بتقنيات LED وستحصل واجهتها الأمامية على فتحات هوائية واسعة غريبة الشكل موضوعة على جانبيها.

أما قمرة السيارة فزودت بواجهة قيادة مكونة من شاشتين الأولى شاشة لمسية كبيرة مثبتة في منتصفها والثانية تعمل كلوحة عدادات رقمية مزودة بأنظمة مولتيميديا فضلاً عن أنظمة ملاحة تعتمد على الأقمار الصناعية و أنظمة لطلب النجدة وتحديد الموقع في حالات الطوارئ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا