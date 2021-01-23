اتفاق روسي تركي على توريد وإنتاج لقاح “سبوتنيك” المُضاد لفيروس كورونا

أفاد الصندوق الروسي للاستثمارات المُباشرة السبت، أنه تم الاتفاق على توريد وإنتاج لقاح “سبوتنيك” المُضاد لفيروس كورونا في تركيا.

وأوضح الصندوق الروسي بأنه تم توقيع اتفاقية بين الصندوق الروسي للاستثمارات المُباشر وشركة تركية رائدة لتصنيع الأدوية لإنتاج لقاح “سبوتنيك ” في تركيا وبدأت عملية نقل التكنولوجيا، – وفق ما نقلت وكالة “سبوتنيك ” –

وقال الصندوق الروسي إن حجم الإنتاج المُحتمل يبلغ ملايين الجرعات من لقاح “سبوتنيك “سنويا، وتتم مُناقشة مسألة التوسع المُحتمل للإنتاج في المُستقبل وتوفير اللقاح للسوق المحلي داخل تركيا ودول أخرى.

يُذكر أن روسيا أعلنت في أغسطس الماضي، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

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