كاميرات مثبتة على محطة الفضاء الدولية ترصد ظاهرتين نادرتين

بينت كاميرات مثبتة على محطة الفضاء الدولية اثنتين من الظواهر النادرة وذلك بعد رصد توهج مفاجئ حاد على سطح الأرض، يليه ظهور عمود من الضوء الأزرق في الغلاف الجوي للأرض.

وبحسب موقع وكالة الفضاء الأوروبية فإن هاتين الظاهرتين تستمران بضعة أجزاء من الثانية وسميت الظاهرة الأولى نسبة الى اللون الذي يخرج منها التيارات الزرقاء “blue jet” وهي عبارة عن تيارات مضيئة تنبثق من مراكز الغيوم الرعدية ويتلاشى وهجها تدريجيا على ارتفاع حوالي 50 كيلومترا.

أما الظاهرة الثانية فتدعى “elf” وتظهر في الجزء العلوي للغيوم الرعدية، ويمكن ان تنتشر عرضياً إلى مئات الكيلومترات.

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