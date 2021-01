وزارة الصحة اليابانية قالت أمس الجمعة، نقلا عن بيانات للشرطة، إن عدد المنتحرين في البلاد خلال عام 2020 بلغ 20919 بزيادة 750 ، أو 3.7% عن العام السابق.

وأنهى 20 ألفا و919 شخصا حياتهم في البلد الآسيوي في العام المنصرم، وتراجع معدل الانتحار بين الذكور باليابان خلال 2020 بنسبة 1%، وبلغ عدد من أنهوا حياتهم منهم 13 ألفا و943 شخصا، بينما ارتفع عدد الحالات بين الإناث بنسبة 14.5% ليصل إلى 6946 حالة، وهو اعلى عدد خلال 5 سنوات.

ويعتقد أن هذا الارتفاع قد ترجع أسبابه إلى انعدام الأمان الوظيفي وزيادة الأعباء المرتبطة برعاية الصغار، على خلفية زيادة الوقت الذي يقضيه الناس في المنازل بسبب إغلاق المدارس جراء جائحة كورونا، ما يسبب عادة معدلات أكبر من التوتر للنساء مقارنة بالرجال.

وتعود المرة الأخيرة التي سجلت فيها حالات الانتحار في اليابان زيادة سنوية إلى 2009، حين تضرر اقتصاد البلد الآسيوي بشدة بسبب الأزمة المالية العالمية. وفقا لما ذكرت قناة “روسيا اليوم”.

The post اليابان.. زيادة صادمة في معدل الانتحار appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا