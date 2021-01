وفاة المذيع الأمريكي «لاري كينغ»

عائلة المذيع الأمريكي الشهير لاري كينغ أكدت أنه فارق الحياة في مستشفى في مدينة لوس أنجلوس صباح اليوم السبت عن عمر ناهز 88 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر على حساب كينغ في “تويتر” بيان تعزية صدر عن شركة Ora TV التلفزيونية الذي كان المذيع من مؤسسيها.

ذكّر البيان بالإنجازات التي حققها كيمغ خلال حياته المهنية التي استمرت 63 عاما، بما في ذلك مقابلة رائعة مع ألوف الأشخاص البارزين، منهم رؤساء أمريكيون وأجانب.

واحتفل كينغ الذي كان يعاني على مدى سنوات من مشاكل خطيرة، في المستشفى بعيد ميلاده الـ87 في 19 نوفمبر الماضي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وردت أنباء عن نقل كينغ إلى المستشفى مجددا، بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم توصيله بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ووفقا لما ذكرت قناة “روسيا اليوم”، كان كينغ الذي كسب شهرة واسعة لتقديم برنامجا شخصيا على الهواء على شبكة “سي إن إن” خلال فترة بين 1985 و2010، يتعاون منذ عام 2013 مع شبكة RT.

