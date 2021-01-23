إطلاق هاتف أونور V40 5G رسميًا كأول هاتف من أونور بعد الانفصال عن هواوي

الحظر الأمريكي على شركة هواوي قد أثر على سوق الهواتف الذكية بشكل كبير، ولعل آخر آثارة الواضحة هي بيع شركة أونور وانفصالها عن شركة هواوي رسميًا، بالرغم من أن الشركتين كانتا تحت إدارة واحدة، لكن الآن أصبحت أونور شركة مستقرة بذاتها، والآن وبعد الانفصال الرسمي ها هي أونور تعلن عن أول هواتفها وهو هاتف أونور V40 5G الرائد.

مواصفات ومميزات هاتف أونور V40 5G

بالرغم من انفصال الشركتين، إلا ان هاتف أونور V40 5G مطور بشكل كبير تحت إدارة هواوي، لذلك لن نتفاجئ عندما نرى العوامل المشتركة بينه وبين هاتف ميت 40! الهاتف أولًا يأتي مع بطارية بسعة 4,000 ملي أمبير مع دعم الشحن السريع سلكيًا بقدرة 66 وات، وهي قدرة تكفي لشحن الهاتف حتى 100% فقط في 35 دقيقة.

الهاتف يأتي مع واجهة MagicUI 4.0 الأحدث لكن مع نظام أندرويد 10 وليس أندرويد 11، وبشكل عام فلم يتم توضيح ما إذا كان الهاتف سيحمل خدمات وتطبيقات جوجل GMS أو لا، هذا لأن حدث الإطلاق قد عُقد في الصين.

سيتوفر الهاتف بإصدارات مختلفة من الذواكر سنوضحها لكم عند عرض الأسعار، وهي بالطبع ذواكر رائدة، هذا بالجانب لاعتماد الهاتف على معالج MediaTek Dimensity 1000+ وهو معالج رائد كما نعلم.

يأتي هاتف أونور V40 5G مع شاشة بقياس 6.72 بوصة من نوع أوليد مع حواف منحنية وكاميرا أمامية بشكل مستطيل، هذا إلى جانب دعم الشاشة لتردد 120 هيرتز وحساسية لمس 300 هيرتز، بالإضافة لكونها تأتي بدقة 2676*1236.

من حيث الكاميرات لدينا هنا كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل من نوع RYYP الذي تتميز به منتجات هواوي وأونور بمستشعر ضخم جدًا بقياس 1/1.56 هذا إلى جانب كاميرا واسعة بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا close-up بدقة 2 ميجابيكسل، والاهتمام كله هنا ينصب على الكاميرا الرئيسية دون شك!

سعر وموعد توفُّر هاتف أونور V40 5G

تم تسعير الهاتف في مقابل 556 دولار أمريكي للإصدار الأقل من حث الذواكر 8/128 جيجابايت، هذا بينما تم تسعير الإصدار الأعلى 8/265 جيجابايت في مقابل 620 دولار أمريكي.. وحتى اللحظة من غير المعروف موعد توفر الهاتف للسوق العالمي أو العربي.