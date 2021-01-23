15 يوم مجاني لتطبيق Pro KnockOut أفضل تطبيق لقص الصور وتعديلها وتغيير الخلفية بسهولة، للايفون والأندرويد!

عبر تطبيق Pro KnockOut يمكنك تعديل أي صورة كما تشاء، فالتطبيق يتيح خيارات عديدة لقص الصور بشكل احترافي وكذلك تغيير الخلفية بسهولة إذا كانت لا تعجبك أو إزالة الأجزاء الغير مرغوب بها دون أن تتأثر الصورة!

مميزات تطبيق Pro KnockOut

تطبيق Pro KnockOut سيكون دليلك لفعل الكثير لصورك، وبطبيعة الحالة النتيجة مبهرة ورائعة، خاصة إذا علمت أنه يوفر لك الكثير من الأدوات للتحكم في الصورة، ابتداء من القص والحذف بدقة وسهولة فائقين، وإعادة إرجاع العناصر والكثير من المزايا الأخرى.

بإمكان تطبيق Pro KnockOut عزل العناصر عن الخلفية أو مسح الخلفية بالكامل وإضافة خلفية أخرى على مزاجك، كما يتيح يوفر العديد من الأدوات لتعديل الصور وإضافة التأثيرات والفلاتر وغير ذلك.

كذلك يوفر تطبيق Pro KnockOut لك إمكانية الملصقات والأشكال الجاهزة على الصور كإضافة نظارة أو قبعة أو تغيير قصة الشعر وربما كذلك أيضاً التلاعب بالجسم كإضافة عضلات مثلاً! يمكنك كذلك حذف أي جزء تريده من الصورة بسهولة مع هذا التطبيق لن تحتاج إلى استخدام التطبيقات المعقدة مثل فوتوشوب وغيره !

التحديث الجديد يوفر ميزة قص الصور الشخصية Portrait Photos بشكل دقيق وسريع وتلقائي بالاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ودون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، بالإضافة إلى إصلاح العديد من المشاكل والأخطاء في الإصدارات السابقة.

يتم تحديث التطبيق بصورة دورية لإضافة العديد من الخصائص وإصلاح أي أخطاء تظهر لتحسين تجربة المستخدم، يمكنك تحميل التطبيق وتجربته مجاناً لكنك قد تحتاج إلى الترقية للاستفادة بكامل إمكانياته.

**** البرنامج متاح للاستخدام المجاني لمدة 15 يوماً كاملة!

اشترك من داخل التطبيق واحصل على 15 يوم مجاني من الاستخدام لكن لا تنس إلغاء الإشتراك قبل انتهاء الأيام المجانية !



الملاءمة:

يعمل على أجهزة الايفون والايبود-تاتش والآيباد الإصدار iOS 8.0 فما فوق.

يعمل على أجهزة الأندرويد 4.4 فما أحدث.

التحميل لأجهزة الايفون والايباد:



المبرمج: Chi zhang

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