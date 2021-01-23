عملة ذهبية نادرة تباع بمبلغ ضخم

أعلنت دار هيريتدج للمزادات عن بيع عملة ذهبية نادرة تحمل اسم براشر دوبلون بسعر مرتفع وصل إلى 9.36 مليون دولار أمريكي.

وأكدّت الدار على أنّ هذا الرقم هو الأعلى لعملة ذهبية بيعت في مزاد علني، وأنّ المشتري لم يرغب بالكشف عن هويته.

وقال مسؤولو الدار إنّ العملة الذهبية من صناعة إفرايم براشر، وكانت ضمن مقتنيات رجل الأعمال الراحل دونالد جي باتريك الذي اشتراها في العام 1979 مقابل 725 ألف دولار أمريكي.

وأشار هواة جمع العملات إلى أنّ العملة الذهبية من نوع الكأس المقدسة التي تعد من أكثر القطع شهرةً وطلباً في العالم.

يذكر أنّ إفرايم براشر كان واحداً من أمهر صائغي الذهب في العالم، وتميز بإنتاجه العالي الجودة.

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