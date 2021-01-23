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بعد تعافيه من كورونا.. كرارة يستكمل تصوير نسل الأغراب

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشر الفنان المصري أمير كرارة عبر خاصية الستوري في حسابه الرسمي في موقع إنستغرام مجموعة من الصور التي تؤكد استئنافه تصوير مسلسل نسل الأغراب المتوقع عرضه في الموسم الرمضاني القادم بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وظهر الفنان المصري في الصور بصحة جيدة، وبحالة نفسية عالية، وكان سعيداً للغاية أثناء عملية التصوير.

من جهةٍ أخرى قام المنتج حمدي إسماعيل بنشر صورة للنجم المصري وهو يحمله وعلق عليها بالقول الحمد لله على السلامة، ليرد عليه أمير كرارة وسط تفاعل كبير من عشاق النجم المصري.

يذكر أنّ مسلسل نسل الأغراب سيشهد مشاركة عدد كبير من النجم كمي عمر، أمير كرارة، أحمد السقا، أحمد داش، نجلاء بدر، بالإضافة إلى عدد آخر من نجوم الدراما المصرية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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