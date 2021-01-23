بعد تعافيه من كورونا.. كرارة يستكمل تصوير نسل الأغراب

نشر الفنان المصري أمير كرارة عبر خاصية الستوري في حسابه الرسمي في موقع إنستغرام مجموعة من الصور التي تؤكد استئنافه تصوير مسلسل نسل الأغراب المتوقع عرضه في الموسم الرمضاني القادم بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وظهر الفنان المصري في الصور بصحة جيدة، وبحالة نفسية عالية، وكان سعيداً للغاية أثناء عملية التصوير.

من جهةٍ أخرى قام المنتج حمدي إسماعيل بنشر صورة للنجم المصري وهو يحمله وعلق عليها بالقول الحمد لله على السلامة، ليرد عليه أمير كرارة وسط تفاعل كبير من عشاق النجم المصري.

يذكر أنّ مسلسل نسل الأغراب سيشهد مشاركة عدد كبير من النجم كمي عمر، أمير كرارة، أحمد السقا، أحمد داش، نجلاء بدر، بالإضافة إلى عدد آخر من نجوم الدراما المصرية.

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