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سامسونغ تقتحم سوق أقراص التخزين الخارجية

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أماطت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية اللثام عن أقراص تخزين خارجية بمواصفات مميزة أطلقت عليها Evo SSD 870.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية أقراص التخزين الجديدة بوحدات تحكم متطورة من نوع V-NAND توفر سرعات عالية في معالجة البيانات تصل إلى 569 ميغا بايت في الثانية.

وستحتوي الأقراص الجديدة على مخزنات مؤقتة كبيرة وتقنيات Turbo Write التي تساعد على استقرار الأداء بصورة مميزة خلال العمل.

وتتميز الأقراص الجديدة بتوافقها مع منصات الحاسوب بفضل أحجامها الصغيرة، بالإضافة إلى احتوائها على ميزات تجعلها متوافقة مع تقنيات الإقلاع الفوري لأنظمة التشغيل.

وقالت سامسونغ إنّ أقراصها الجديدة ستأتي بسعات 500 غيغا بايت، 1 تيرا بايت، 2 تيرا بايت، و4 تيرا بايت.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية ستطلق الأقراص الجديدة في الأسواق العالمية بأسعار تتراوح ما بين 49 و529 دولارا أمريكيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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