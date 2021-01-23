Honor تطلق جهازها الأول بعد انفصالها عن هواوي

طرحت شركة Honor الصينية أول هواتفها بعدما استقلت عن شركة هواوي والذي حمل اسم Honor V40 5G.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Dimesnity 1000 Plus ثماني النوى، ونظام تشغيل Android.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة OLED منحنية Waterfall بمقاس 6.72 بوصة، وجودة عرض FHD Plus، ومعدل تحديث 120HZ، وسرعة لمس 300 HZ، وستأتي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فتصل سعتها ل8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 556 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية