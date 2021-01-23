“تيك توك” يتسبب بوفاة طفلة إيطاليا

شهدت مقاطعة باليرمو الإيطالية حادثةً مؤسفةً للغاية إذ تسبب تحدي الوشاح بوفاة فتاة إيطالية تبلغ من العمر 10 سنوات.

وقعت هذه الحادثة يوم الأربعاء الماضي حيث قامت الطفلة أنتونيلا بإغلاق باب الحمام على نفسها لتنفيذ تحدي الوشاح المنتشر على تطبيق تيك توك.

وتفاجأت شقيقتها البالغة من العمر 5 سنوات عند دخولها الحمام بوجود أنتونيلا فاقدةً للوعي فأبلغت والديها اللذين نقلا الطفلة للمستشفى حيث أعلنت وفاتها.

وقامت السلطات الإيطالية بمراجعة هاتف الطفلة لمعرفة ما إن كان أحد الأشخاص دفعها للمشاركة في التحدي، أو ما إذا كانت تبث التحدي بشكل مباشر على الإنترنت.

من جانبهما قال والدا الطفلة إنّهما لم يكونا على علمٍ بمشاركة ابنتهما بهذا التحدي الذي يهدف لحبس الشخص لأنفاسه لكي يشعر بأحاسيس غريبة، لأنّهما كانا يعتقدان بأنّ أنتونيلا تستخدم تيك توك لمشاهدة الرقصات.

يذكر أنّ هيئة مراقبة خصوصية البيانات الإيطالية أصدرت بياناً بعد الحادثة طالبت من خلاله تطبيق تيك توك بحظر حسابات مستخدمي التطبيق في إيطاليا الذين لم يتحقق من سنهم

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