ريلمي تكشف مواصفات هاتفها الاقتصادي الجديد

كشفت شركة ريلمي الصينية عن هاتفٍ جديدٍ بمواصفات مميزة وسعر اقتصادي أطلقت عليه Realme C20.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek Helio G35، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة Realme UI 1.0، ومعالج رسوميات Power VR GEB320.

وزودت الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض 7600*720 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية بدقة 8 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أمام الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 2 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية قوية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن بقوة 10 واط، منفذ 3.5 للسماعات، واي فاي، بلوتوث، ومكان لتركيب شريحتي اتصال.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 90 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية