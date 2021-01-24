هكذا تساعد المانجو مرضى السكري

أظهرت دراسة جديدة مجموعة من الباحثين الأمريكيين أهمية فاكهة المانجو ودورها في مساعدة مرضى النوع الثاني من السكر.

وعمد الباحثون خلال الدراسة لاختيار مجموعة من الأشخاص المصابين بالنوع الثاني من السكري، وقاموا بإضافة لب المانجو المجفف إلى نظامهم الغذائي.

ولاحظ العلماء بعد مرور عدة أشهر انخفاض مستوى السكر في دم المتطوعين، بالإضافة إلى لانخفاض نسبة الدهون لدى معظمهم.

وبرر الباحثون السبب باحتواء المانجو على مادة البوليفينول التي لها خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، بالإضافة لاحتوائها على عدد من المركبات النشطة بيولوجياً كالكاروتينات، التوكوفيرول، حمض الإسكوربيك، الألياف الغذائية، مركبات مانجيفيرين الفينولية، وحمض الغاليك وكيرسيتين.

يذكر أنّ الباحثين حذروا من الإكثار من تناول المانجو، لاحتوائها على كميات كبيرة من السكر، ودعوا الناس لتناولها باعتدال

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