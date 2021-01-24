منوعات

هكذا تساعد المانجو مرضى السكري

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهرت دراسة جديدة مجموعة من الباحثين الأمريكيين أهمية فاكهة المانجو ودورها في مساعدة مرضى النوع الثاني من السكر.

وعمد الباحثون خلال الدراسة لاختيار مجموعة من الأشخاص المصابين بالنوع الثاني من السكري، وقاموا بإضافة لب المانجو المجفف إلى نظامهم الغذائي.

ولاحظ العلماء بعد مرور عدة أشهر انخفاض مستوى السكر في دم المتطوعين، بالإضافة إلى لانخفاض نسبة الدهون لدى معظمهم.

وبرر الباحثون السبب باحتواء المانجو على مادة البوليفينول التي لها خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، بالإضافة لاحتوائها على عدد من المركبات النشطة بيولوجياً كالكاروتينات، التوكوفيرول، حمض الإسكوربيك، الألياف الغذائية، مركبات مانجيفيرين الفينولية، وحمض الغاليك وكيرسيتين.

يذكر أنّ الباحثين حذروا من الإكثار من تناول المانجو، لاحتوائها على كميات كبيرة من السكر، ودعوا الناس لتناولها باعتدال

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك