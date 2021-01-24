انطلاق مهرجان العين السينمائي في الإمارات

شهدت إمارة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة إطلاق النسخة الثالثة من مهرجان العين السينمائي، الذي تتنافس على جوائزه “10” أفلام ضمن مسابقة الصقر الخليجي للفيلم القصير و “6” أفلام في مسابقة الصقر الخليجي للفيلم الطويل و “15” فيلماً ضمن مسابقة الصقر الإماراتي للفيلم القصير و “10” أفلام في مسابقة الصقر لأفلام المقيمين إضافة إلى “17” فيلماً في مسابقة الصقر لأفلام الطلبة.

وشهد حفل افتتاح المهرجان عرض فيلم “هليوبوليس” للمخرج جعفر قاسم ، الذي رشحته الجزائر للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، فيما يخصص المهرجان قسماً لعرض أحدث الأفلام العالمية تحت عنوان “سينما العالم” بعرض “12” فيلماً من إيطاليا والبرتغال وإسبانيا وإيرلندا وبولندا وليتوانيا ومالطا ولاتفيا ومصر والجزائر وتونس.

كما شهد حفل الافتتاح اسم كاتب السيناريو والمنتج البحريني فريد رمضان “1961 -2020″ والمخرجة الإماراتية نجوم الغانم والمخرجة الإماراتية الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، فيما قال عامر سالمين المري، مؤسس ومدير المهرجان في كلمة الافتتاح:”استطاع المهرجان أن يسجل تحدياً كبيراً في هذا الظرف الاستثنائي من خلال تزايد عدد مشاركات الأفلام عن الدورة الماضية بنحو 35 %، فضلا عن استقطاب مجموعة من الأفلام المحلية والخليجية والعربية والعالمية”.

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