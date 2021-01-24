انتشال عامل صيني من تحت الأرض بعد “14” يوماً من إنفجار منجم للذهب

أعلن التلفزيون الصيني -صباح اليوم الأحد- عن تمكن فرق الإنقاذ من انتشال عامل من منجم هوشان للذهب الكائن في شمال الصين ونقل للمستشفى للعلاج بعد أن بقي محاصراً تحت الأرض لمدة أسبوعين إثر إنفجار وقع في المنجم

يذكر أن “22” عاملاً حوصروا تحت الأرض في منجم الذهب بعد وقوع الانفجار في 10 من شهر يناير الجاري في منطقة “تشيشيا”، لإنتاج الذهب الواقعة ضمن إقليم “شاندونغ” على ساحل الصين الشرقي، فيما أفاد تقرير لوكالة شينخوا الصينية- الأسبوع الماضي- أن عاملاً توفي إثر الانفجار وانقطع الاتصال فرق الإنقاذ بالعمال الآخرين.

وأضافت وكالة شينخوا أنه خلال الأيام الماضية أقام رجال الإنقاذ قناة اتصال مع 10 فقط من العمال المحاصرين، والذين هم في حالة جسدية ونفسية جيدة، بينما هناك عامل آخر يعتقد أنه توفي.

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