شركة إل جي تخطط الخروج من سوق الهواتف الذكية.

صرح الرئيس التنفيذي لشركة إل جي الكورية”كوون بونج سيوك” أن شركته يمكن أن تخرج من سوق الهواتف الذكية وذلك من خلال إيقاف إنتاج الهواتف أو بيع الأقسام المسؤولة عن الإنتاج.

وأضاف سيوك من خلال مذكرة نشرتها صحيفة Korea Herald بأنه في حال تم إغلاق القسم فإن الموظفين لن يخسروا وظائفهم بل سيحافظون على عملهم في الشركة وأشار الى أن سبب الإغلاق هو المنافسة الشرسة في سوق الهواتف الذكية.

وتجدر الإشارة الى أن الشركة الكورية الجنوبية LG Electronics تعتبر حالياً من أكبر الشركات المنتجة للإلكترونيات الاستهلاكية والمنزلية في العالم.

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