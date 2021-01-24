مسنة ألمانية تحافظ على لياقتها البدنية رغم وصولها عمر الـ80

تحظى سيدة تبلغ من العمر 80 عاماً بشهرة واسعة في ألمانيا بسبب لياقتها البدنية المذهلة وأثارت دهشة ملايين المتابعين على منصتي “انستجرام” و”تيك توك” بسبب ممارستها لتمارين تتطلب جهداً عالياً وهي في أتم رشاقتها.

وأصبحت السيدة ملهمة للعديد من الأشخاص فقد صرح أحد المتابعين إنها تجعل الناس يدركون أن العناية بالصحة ليست مرتبطة بعمر معين، من جهتها قالت إنه من الشرف بالنسبة إليها أن تكون مصدر إلهام لأناس يصغرونها سناً.

وقالت أنها لم تبدأ ممارسة الرياضة في وقت مبكر وإنما بدأت به وهي في عقدها الـ5 وتقوم بالتمارين الرياضية مرتين في اليوم، لعدة أيام في الأسبوع منذ أكثر من 20 عاماً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا