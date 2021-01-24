قصر مرصع بالذهب معروض للبيع بسعر 3 ملايين دولار ومشكلة واحدة تواجهه

عرض قصر مطلي من الذهب من الداخل للبيع مقابل أقل من 3 ملايين دولار فقط يقع في منطقة إيركوتسيك الروسية ومصمم وفق الهندسة المعمارية الباروكية والإمبراطورية ولكن يوجد مشكلة واحدة فقط تواجه الشخص الذي يريد شراء القصر.

وتكمن مشكلة المنزل في درجة الحرارة أثناء فصل الشتاء حيث تصل الى ما يقل عن 50 درجة مئوية تحت الصفر وسيتعين عليه تحمل العيش في مثل هذه الظروف التي أجبرت صاحبه على بيعه بسعر زهيد مقابل مرافقه المتميزة.

ويبدو القصر من الخارج كأي عقار ولا يبدو على الإطلاق كقصر مطلي من الذهب أما من الداخل فهو مصمم الغرانيت والرخام “على طراز القصور.

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