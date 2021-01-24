بين الخفيفة والحادّة.. تعرف على أعراض حساسية ثمار البحر

يعاني بعض الأشخاص من أعراض حساسية ثمار البحر في حال قاموا بتناول هذا النوع من الطعام. ومن الممكن أن تكون هذه الأعراض خفيفة أو حادة. ومن أبرزها انتفاخ الشفاه أو اللسان وأحياناً الحكاك. ومن الممكن أن تتفاقم الحالة وأن تبلغ حد الشعور بضيق في التنفس أو بأوجاع على مستوى المعدة أو بالرغبة في التقيؤ. كما يمكن الإصابة بالإسهال. ولهذا من الضروري مراقبة الأعراض لمعرفة ما إذا كانت تمت بصلة إلى حساسية ثمار البحر ام لا.

علاج حساسية ثمار البحر

من الممكن أن تتفاقم مشكلة حساسية ثمار البحر وأن تحتاج إلى علاج بحقن الأدرينالين بحسب ما أشارت إليه دراسة نشرت نتائجها في دورية “جورنال دو بيدياتري” أو صحيفة طب الأطفال الفرنسية. وعادة ما يتم اللجوء إلى هذه الحقن عند حدوث التهاب في الحنجرة مع صعوبة في التنفس أو في حال انخفاض ضغط الدم أو الإحساس بالدوار أو في حال حدوث الإغماء.

وحالياً لا وجود لعلاج نهائي لهذا النوع من الحساسية. فهذه المشكلة مزمنة ولا يمكن التخلص منها بشكل تام. أما الحل فهو التوقف عن تناول هذا النوع من الطعام. ومن الضروري من أجل هذا الانتباه جيداً إلى مكونات الأطباق التي يتم شراؤها من الخارج، فقد تحتوي على ثمار البحر.

ويشار إلى أنه من الممكن تشخيص حالة الحساسية هذه منذ الطفولة. ولهذا يجب على الأم التي يعاني طفلها من هذه المشكلة أن تضع في حقيبتها دائماً دواء الإيبينيفرين لاستخدامه عند الطوارئ. لكن يجب اصطحابه بشكل عاجل إلى المستشفى إذا ظهرت لديه أعراض مثل التورم والانتفاخ والحكة الشديدة أو التهابات الفم. إذاً من الضروري التعرف على أعراض حساسية ثمار البحر من أجل كشف المشكلة في مرحلة مبكرة والتمكن من علاجها عند الضرورة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية