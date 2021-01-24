أفضل حزم أدوات الصيانة المنزلية المُتاحة للشراء في 2021

لا يُمكن أن نختلف بأي حال من الأحوال على أن أدوات الصيانة المنزلية تُعد أحد الأساسيات التي لا بُد أن تكون متواجدة بأي منزل، لأن المنزل بالنسبة لأي شخص يمثل حياته وبالتالي من الضروري العناية به وإجراء الصيانة الدورية له، وحتى تفعل ذلك فلا بد وأن تكون لديك الأدوات اللازمة لذلك والتي تهم كل صاحب منزل، كونك يمكن أن تتعرض في أي وقت من الأوقات إلى تلف أي شيء في المنزل يستحق الاصلاح على الفور وبالتالي لن يكون هناك وقت للانتظار وجلب من يقوم بإصلاح هذا التلف، وهنا تظهر أهمية أدوات الصيانة المنزلية التي سنتطرق لها في هذه القائمة.

أفضل حزم أداوت الصيانة المنزلية لهذا العام:

1. DEKOPRO 158 Piece Tool

نبدأ قائمتنا لأفضل حزم أدوات الصيانة المنزلية بهذه الحزمة التي تحتوي على العديد من الأدوات القياسية عالية الجودة والمصنوعة من هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ بجانب أنها تأتي بلمسة نهائية من الكروم، وما يميزها أيضاً أنها أدوات قوية ومتينة ومقاومة للتآكل يمكنها تحمل الاستخدام الكثيف، هذه الأدوات تتجاوز معظم معايير ANSI المحددة للسلامة، ويمكن من خلالها إصلاح معظم الأعطال الموجودة بالمنزل كونها تحتوي على أهم الأدوات المطلوبة التي يمكن استخدامها حيث يصل عددها إلى 158 أداة، يبلغ سعر هذه الحزمة 54.99 دولار.

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2. Cartman 148-Piece Tool Set

أيضاً هذه عبارة عن مجموعة من أفضل أدوات الصيانة المنزلية والتي تأتي مع 148 قطعة من الأدوات اليدوية، وتتميز بأنها مناسبة لمعظم إصلاحات المنزل وكذلك السيارات، تتميز هذه الأدوات بأنها صلبة ولها ميزة المعالجة الحرارية التي تمنحها قوة التحمل كما أنها تتميز بطبقة نهائية مطلية بالكروم لمقاومة التآكل وهذه ميزة مهمة جداً، تأتي كل هذه الأدوات الرائعة في علبة فخمة وقوية جداً تتحمل الصدمات ويمكن غلقها بإحكام للذهاب بها في أي مكان، يبلغ سعر هذه الحزمة الرائعة 34.99 دولار.

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3. Home Repair Tool EXCITED

هذه مجموعة من أدوات الصيانة المنزلية الأخرى ذات الجودة العالية، وكالعادة تأتي هذه الأدوات مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والتحمل، ناهيك عن أنها تتميز بطلائها بالكروم عالي التلميع لضمان مقاومة التآكل، هذه الحزمة حاصلة على تقييمات جيدة جداً وهناك من يشير بأنها تدوم لسنوات دون وجود أي مشاكل بها، تأتي الحزمة بما يعادل 100 أداة لتلبية كل احتياجات المنزل، المميز أيضاً أن هذه الأدوات خفيفة الوزن لذا يمكن حملها وتخزينها بسهولة بجانب وجود حقيبة رائعة لحمل هذه الأدوات، يبلغ سعر هذه الأخيرة 39.97 دولار.

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4. BLACK DECKER Home Tool Kit

ننتقل الآن لحزمة أخرى تضم مجموعة من أفضل أدوات الصيانة المنزلية والتي تأتي بتصميم أكثر تنوعاً لتلبية مجموعة متنوعة من المشاريع سواء في المنزل أو خارجه، لا شك أن هذه الأدوات عالية الجودة كما أنها تأتي بتصميم أنيق، المميز في هذه الحزمة من الأدوات أنها تأتي مع مثقاب ليثيوم 20 فولت وبه بطارية تدوم حتى 18 شهر من الشحن بالإضافة طبعاً إلى الأدوات الأساسية الأخرى الموجودة في الحزم السابقة، ولا ننسى بأن هذه الأدوات تأتي في حقيبة قوية ومتينة وأنيقة كذلك لتسهيل حملها وتخزينها، يبلغ سعر هذه الحزمة 74 دولار.

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5. DOWELL 10 Piece Small Tool Kit

وصلنا الآن للحزمة الأخيرة والأرخص في هذه القائمة وقررنا وضعها حتى نناسب جميع الأذواق، يبلغ سعر هذه الحزمة 25.99 دولار، من أهم مميزات الأدوات الموجودة في هذه الحزمة أنها تأتي بتصميم صغير الحجم كما تحتوي على أهم الأدوات المستخدمة في الإصلاحات المنزلية الطفيفة، تتميز الأدوات بأنها عالية الجودة وتأتي بتصميم أنيق ومتين يتحمل الاستخدام الشاق بجانب قدرتها على معالجة الحرارة، تتضمن هذه الحزمة 10 أدوات أساسية فقط ظاهرة بالصور وكالعادة فالأدوات تأتي في حقيبة قوية وأنيقة.

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