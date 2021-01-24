تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – مجموعة مهمة من التطبيقات العملية والأساسية للاستخدامات اليومية!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق Web2Pics لالتقاط صور الشاشة

هو تطبيق يمكنك من التقاط صور الشاشة “سكرين شوت” من صفحات الإنترنت إما المساحة التي تظهر أمامك أو كامل الصفحة مثلاً يمكنك حفظ مقالة أو الصفحة الرئيسية من موقع ما كاملة في صورة واحدة، كما يتيح التطبيق أيضاً تعديلها وتظليل المساحات المهمة وغير ذلك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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Cloudy – متصفح الشاشة الكاملة

أهم ميزة في هذا المتصفح أنه يتيح لك تصفح الإنترنت في وضع الشاشة الكاملة بدون شريط عنوان أو أي عناصر أخر مشتتة (هناك مساحة شفافة أسفل الشاشة عند الضغط عليها يظهر شريط العنوان) هذا أمر مفيد للغاية إن كنت من هواة تصفح الإنترنت وقراءة الأخبار والمقالات وأيضاً تشغيل الألعاب عبر المتصفح في كامل الشاشة.

السعر : مجاني

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تطبيق Xodo قاريء PDF مختلف!

هو تطبيق مميز قد يتفوق على تطبيقات قراءة ملفات PDF الأخرى في عديد من الجوانب لعل أهمها قدرته على التظليل حتى وإن كانت ملفات PDF مسحوبة عبر المسح الضوئي، وتعديل ملفات PDF كإعادة ترتيب الصفحات واتجاهها، وتعديل وضعية القراءة، وفتح الملفات المكتبية كملفات PDF وغير ذلك.

السعر : مجاني

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15 يوم مجاني لتطبيق Pro KnockOut لقص الصور وتعديلها وتغيير الخلفية بسهولة!

عبر تطبيق Pro KnockOut يمكنك تعديل أي صورة كما تشاء، فالتطبيق يتيح خيارات عديدة لقص الصور بشكل احترافي وكذلك تغيير الخلفية بسهولة إذا كانت لا تعجبك أو إزالة الأجزاء الغير مرغوب بها دون أن تتأثر الصورة!

تطبيق Pro KnockOut سيكون دليلك لفعل الكثير لصورك، وبطبيعة الحالة النتيجة مبهرة ورائعة، خاصة إذا علمت أنه يوفر لك الكثير من الأدوات للتحكم في الصورة، ابتداء من القص والحذف بدقة وسهولة فائقين، وإعادة إرجاع العناصر والكثير من المزايا الأخرى.

**** البرنامج متاح للاستخدام المجاني لمدة 15 يوماً كاملة!

اشترك من داخل التطبيق واحصل على 15 يوم مجاني من الاستخدام لكن لا تنس إلغاء الإشتراك قبل انتهاء الأيام المجانية !

المبرمج: Chi zhang

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق Wire للمحادثة الفورية (بديل واتس اب)

كنا قد تحدثنا في مقالة سابقة عن أفضل بدائل واتس اب وإليك تطبيق نرشحه لك وهو تطبيق Wire الذي يتيح العديد من الخيارات الأمنية مثل التشفير التام للمحادثات والمكالمات وعدم مشاركة بيانات المستخدمين مع أي جهة وعدم وجود أية إعلانات في ظل تواجد كافة المزايا المعتادة في تطبيقات المحادثة الرسائل النصية، مشاركة الصور والملفات، مكالمات الصوت والفيديو، مجموعات الدردشة، وغيرها.

السعر : مجاني

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تطبيق رتيل – للتعرف على القاريء والسورة

هو تطبيق تم إطلاقه برعاية شركة الاتصالات السعودية STC يتيح التعرف على اسم القاريء والسورة التي يقرؤها في حالة كان هناك قراءن كريم يُتلى من حولك، هذه هي الميزة الرئيسية في التطبيق بجانب مزايا أخرى كتحميل تلاوات لأشهر القراء ومعرفة أوقات الصلاة.

السعر : مجاني

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تطبيق Widget Calendar – ويدجت التقويم

هو تطبيق يتيح لك إنشاء ويدجت على الشاشة الرئيسية تحتوي على التقويم وتحديد الأيام المميزة التي تحتوي على أحداثاً مهمة بالنسبة لك، كما يتيح لك معرفة الوقت المتبقى أو المنقضي على تاريخ معين تختاره. هناك خيارات تخصيص كثيرة لتغيير الأشكال والألوان على ذوقك.

السعر : مجاني

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تطبيق Must شبكة اجتماعية لهواة الأفلام والمسلسلات

تطبيق Must هو تطبيق مميز للمهتمين بعالم السينما والتلفزيون يتيح لك تقييم أفلامك ومسلسلاتك المفضلة وكتابك آرائك وانطباعاتك حولها وترتيب قوائم المشاهدة الخاصة بك وإضافة العناصر إلى قائمة المشاهدة لاحقاً ومتابعة الأصدقاء والتحديثات الخاصة بهم، ومتابعة آخر الأخبار والإصدارات الجديدة من ألأفلام والمسلسلات.

السعر : مجاني