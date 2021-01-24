تعرف على الفرق بين الماوس و الكيبورد العاديين و الجيمنج و أيهما عليك أن تشتري

يحاول معظم عشاق الألعاب شراء أدوات مخصصة للجيمرز دون أن يعلموا ما الفرق بينها و بين الأدوات ذات الإستخدام العادي ، حيث أن معظمهم يعتقد أن شراءها سيساعدهم على تطوير مهارتهم في اللعب لكن في الواقع يوجد العديد من الجيمرز المحترفين الذي يستخدمون أدوات عادية ، فما هو الفرق بين الأدوات ذات الإستخدام العادي و الأدوات المخصصة للجيمرز ، هذا ما سنتعرف عليه في هذا الموضوع فتابع معي .

– الفرق بين الماوس العادي و الجيمنج:

أول فرق هو على مستوى المستشعر حيث أن الماوس الجيمنج تأتي بمستشعرات أقوى من الماوس العادي ، و يتم قياس جودة المستشعر بdpi حيث أنه كلما زاد كان أفضل لكن أفضل المحترفين في ألعاب الشوت يستخدمون ماوس أقل من 1200dpi ، كما يوجد فرق في مسافة إلتقاط الماوس عندما ترفعها ، فهذه المسافة تكون منخفضة جدا في ماوسات الجيمينج حيث تكون ما بين 2 إلى 4 ميليمتر ، أما في الماوس العادية العادية فتكون ما بين 0.5 إلى 2 سنتيمتر ، و إن كانت هذه المسافة في الماوس خاصتك أكثر من 1 سنتيمتر فيفضل أن تغيرها إن كنت تستخدمها في اللعب . لكن في النهاية إن كنت تود شراء ماوس للألعاب فليس من الضروري أن يكون ثمنه كبير حتى يقدم لك أداء جيد حيث أنه يمكنك شراء ماوسات بمبالغ صغيرة نوعا ما و ستقدم لك أداء جيد جدا و ذلك لأن الفرق بينها لا يكون ملحوظ .

– الفرق بين الكيبورد العادي و الجيمينج و الميكانيكي:

الكيبورد العادي : يستخدم شريحة بلاستيكية على طول الكيبورد تعمل على وصل التيار للزر المستهدف و من مميزاته أنه هادئ حيث أنه لا يصدر أصوات عالية عند الضغط عليه أثناء اللعب كما أنه رخيص الثمن ، إلا أن دورة حياته قصيرة حيث أنه بعد مدة طويلة نوعا ما ستلاحظ أنه لا يصلح حتى للإستخدام العادي .

الكيبورد الميكانيكي : هذا النوع يستخدم مفاتيح ميكانيكية و هذا سبب تسميته بالميكانكي ، و من مميزات هذه المفاتيح أنها أسرع في الإستجابة كما أنه يمكنك تغيير أي مفتاح عند تعطله دون الحاجة لتغيير الكيبورد كاملا كما أنه دورة حياته طويلة جدا حيث أنه يمكنك أن لا تغييره طوال حياتك ، لكن ثمنه مرتفع و يصدر أصوات عالية نوعا ما كما أنه ثقيل الحجم .

الكيبورد الجيمينج : في الواقع هذا مجرد خدعة تقوم بها الشركات المنتجة ، حيث أنها تضيف بعض الألوان و الإضاءة للكيبورد العادي و تضيف إليه إسم جيمينج و تقوم ببيعه بثمن مرتفع قليلا ، لهذا فلا أنصحك أبدا بشراء هذا النوع من الكيبورد .

المصدر: “igli5 “نت

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