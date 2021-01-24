بسبب الجزر.. بريطاني يربح 163 ألف دولار أمريكي

لم يكن البريطاني مارتن جيلي يعلم أنّ شراءه للجزر من أجل حفلة الشواء سيقوده لربح 163 ألف دولار أمريكي.

فبعد نهاية أعياد رأس السنة لم يبقَ مع الرجل البالغ من العمر 50 عاماً وزوجته سوى مبلغ قليل من المال.

وجلس الزوجان يوم الجمعة 8 يناير مع بعضهما من أجل التحضير لحفل الشواء المقرر إقامته يوم الأحد 10 يناير الجاري، واكتشفا وجود جميع الحاجيات في الثلاجة باستثناء الجزر، مما دفع مارتن للنزول للمتجر لشراء القليل منه.

وعندما وصل الرجل الذي يعيش في مدينة نورثهامبتون إلى الكاشير أبلغته المحاسبة بضرورة شراء شيء آخر لكي يصل للحد الأدنى للشراء، ونصحته بشراء بطاقة يانصيب عادية بقيمة 3 جنيهات سيتم إجراء السحب عليها في الليلة نفسها عوضاً عن بطاقة الربح عن طريق الخدش.

واستجاب مارتن للنصيحة واشترى بطاقة يانصيب ربح من خلالها 163 ألف دولار أمريكي.

وقال الرجل البريطاني إنّه تذكر السحب عند ذهابه للنوم، مما دفعه لفتح موقع اليانصيب والتحقق ليفاجئ بفوزه، وأشار إلى أنه تحقق من الأمر عدة مرات، واتصل باليانصيب الوطني حتى تأكد من الأمر قبل أن يخبر عائلته وأصدقاءه.

وأكد مارتن رغبته بصرف أموال الجائزة على مساعدة أشقائه، ودفع قسط سيارة ابنه، واصطحابه لأستراليا لمتابعة بطولة العالم للكريكت.

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