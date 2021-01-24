قطار يدهس شابا أثناء تصويره فيديو

شهدت ضاحية روالبندي الواقعة بالقرب من العاصمة الباكستانية إسلام آباد يوم الجمعة الماضي حادثة مؤسفة للغاية راح ضحيتها الشاب حمزة نافيد.

حيث توفي الشاب البالغ من العمر 18 عاماً بعدما دهسه القطار أثناء تصويره لمقطع فيديو وهو يسير على سكة الحديد.

وعلى الرغم من حضور فرق الإسعاف إلى مكان الحادث إلّا أنّها لم تنجح في إنقاذ حياة الشاب الذي توفي بشكل فوري.

وقال أصدقاء الشاب الراحل إنّه كان يُنفذ أحد التحديات، وأكدّوا رغبته المسبقة بنشر المقطع على حسابه في تيك توك.

يذكر أنّ حالات الوفيات بسبب تنفيذ التحديات ونشرها عبر تطبيق تيك توك ارتفعت مؤخراً بين المراهقين، وكان آخرها وفاة الطفلة الإيطالية أنتونيلا صاحبة الـ10 سنوات التي توفيت أثناء مشاركتها في تحدي لعبة الوشاح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية