هاتف سامسونغ بسعر يبدأ من 180 دولارا

رفعت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية النقاب عن هاتفٍ جديد من الفئة الاقتصادية أطلقت عليه Galaxy A02S.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 450 ثماني النوى بتردد 1.8 غيغا هرتز، ومعالج رسوميات Adreno 506، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة One UI 2.5.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض HD Plus، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 32 و64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 3 و4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 180 دولارا أمريكيا.

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