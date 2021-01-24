غوغل تُطلق تحديثات جديدة لنتائج البحث في الأجهزة الذكية

في إطار سعيها لتطوير صفحة عرض النتائج على الهواتف الذكية قامت شركة غوغل الأمريكية بتحديث صفحة عرض نتائج البحث، لتسهيل عملية البحث ولتكون ملائمة للشاشات بشكل أكبر.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ تحديثها الجديد سيجعل النصوص تظهر بشكل أغمق في بعض الأماكن للفت انتباه المستخدم إليها أثناء التصفح السريع، بالإضافة إلى تخفيف الظلال الموجودة خلف النصوص وأجزاء الصفحة الأخرى، وذلك لكي تستخدمها لعرض النتائج.

وتسعى غوغل من هذه التحديثات للفت الانتباه للأشياء المهمة التي تبحث عنها، ففي حال بحثت عن كلمة مفتاحية وظهرت النتيجة الأولى لها من ويكبيديا فإنّه سيعرض لك أزرارا توصلك للفقرات المطلوبة بشكل مباشر دون أن تحتاج لقراءة المقال، حيث ستقوم بتلوينها بلون مناسب لموضوعها.

وستشمل الميزات الجديدة عرض مجموعة كبيرة من المعلومات بشكل فوري دون الحاجة لأن تمرر للأسفل.

يذكر أنّ التصميم الجديد سيصل لجميع المستخدمين في كافة أنحاء العالم خلال الأيام القليلة القادمة.

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