سوني تُرضي عشاقها بهاتف من الجيل الخامس

كشفت شركة سوني اليابانية عن هاتفٍ جديد متوافق مع شبكات الجيل الخامس أطلقت عليه Xperia 10 III.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 690 5G الحديث والمتطور، ونظام تشغيل Android، ومعالج رسوميات Adreno 619.

وزودت الشركة اليابانية هاتفها الجديد بشاشة OLED مقاس 6 بوصة، ودقة عرض 1080 * 2560 بيكسل، ومعدل سطوع 457 شمعةم تقريباً، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 12 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 و128 غيغا بايت أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 6 و8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع، منفذ USB-Type-C2، منفذ 3.5 للسماعات، مكان لتركيب شريحتي اتصال، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أنّ سوني لم تكشف عن سعر الهاتف الجديد ولا موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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