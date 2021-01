بينهم موظف مبيعات فاشل.. وظائف نجوم هوليوود قبل الشهرة

لم يولد الكثير من نجوم هوليوود في حياة الشهرة، والعديد منهم كان يعمل في وظائف عادية قبل دخول عالم الشهرة، إليكم أبرز وظائف الممثلين قبل شهرتهم.

قبل أن يلعب هيو جاكمان، دور المستذئب في أفلام X-Men، كان يعمل مُدرسًا للرياضة في إحدى المدارس الثانوية في إنجلترا، وكان جاكمان يعمل في مهنة طبيعية قبل أن يصبح نجمًا يُحلق في سماء هوليود، بدأ حياته ممثلاً في أدوار صغيرة.

ويعد براد بيت، واحدًا من أشهر النجوم في العالم في الوقت الحالي، وقد قدّم العديد من الأعمال المميزة خلال مسيرته الفنية كممثل، وفي مقابلة سابقة اعترف بيت بأنه عمل محصل فواتير، بالإضافة إلى أنه عمل مُهرجاً ارتدى زِي دجاجة لتوزيع بعض النشرات لجذب العملاء لسلسلة مطاعم El Pollo Loco، كما أكد أنه عمل في وظائف أخرى مثل تنظيم الحفلات.

أما ريتشيل ماك آدامز، التي اشتهرت بدور ريجينا في فيلم Mean Girls في عام 2004، فقد أكدت أنها كانت تعمل في سلسلة ماكدونالدز للوجبات السريعة، وقالت في مقابلة في عام 2012 إنها عملت هي وشقيقتها في ماكدونالدز عندما كانت تبلغ من العمر 16 عامًا، وتقول إنها لم تكن موظفة رائعة حيث كسرت ذات مرة آلة عصير البرتقال.

وهناك أيضًا الشهير الوسيم جورج كلوني، قال في مقابلة مع صحيفة “بيلد” الألمانية في وقت سابق إنه كان يبيع وثائق التأمين لكنه لم ينجح، كما عمل في تقطيع ورق التبغ وفقًا لما ذكرته بعض التقارير.

ومن بين المشاهير الذين عملوا في وظائف عادية قبل الشهرة، الممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون، الشهيرة بدور راشيل في مسلسل Friends الأمريكي الشهير، حيث عملت كمسوقة عبر الهاتف وتقول إنها فشلت فشلًا ذريعًا حيث لم تقم بأي عملية بيع، كما عملت كمراسلة دراجات في نيويورك عندما كانت تبلغ من العمر 19 عامًا، وذات مرة وصفتها بأنها أصعب وظيفة حصلت عليها على الإطلاق.

ومن بين قائمتنا، الممثل الأمريكي كريستوفر والكن، الذي عمل إلى جانب أحد مروضي الأسود في السيرك، يذكر أن والكن حصل على جائزة الأوسكار عن دوره في فيلم The Deer Hunter ومنذ ذلك الوقت أصبح أحد مشاهير هوليوود.

وأخيرًا، إيمي آدمز أحد أبرز نجمات هوليوود، فقد عملت كنادلة في سلسلة مطاعم Hooters من أجل كسب المال لاستكمال دراستها في الكلية، وقالت في عام 2015: “كانت وظيفة رائعة”، وبدأت آدمز التمثيل في 1999 وشاركت في مسلسل Buffy the Vampire Slayer وكان أول دور بطولة لها في فيلم Catch Me If You Can في 2002.

