“عصابة قرود” تهاجم قرية والمزارعون يستسلمون

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مجموعة من مقاطع الفيديو لهجوم عدد كبير من القردة على إحدى القرى التايلاندية الواقعة في مقاطعة ناخون راتشاسيما.

وهاجمت القردة محاصيل الذرة للقرية دون أن يقوم أهالي القرية بردعها أو الدفاع عن محاصيلهم.

وقال الفلاحون إنّ مهاجمة القرود الجائعة سيشكل خطراً على حياتهم، لأنّ هذه القرود ستهاجم كل شخص يقترب من طعامها.

وبرر المزارعون هجوم القردة بغياب السياح، حيث اعتادت هذه القرود على تناول الطعام من السياح، لكنّ تراجع عددهم بسبب انتشار فيروس كورونا تسبب في هجوم القرود على القرية.

يذكر أنّ القرية القريبة من حديقة وطنية شهدت في فترة سابقة هجوماً من الفيلة والثيران الجائعة التي عاثت فيها خراباً.

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