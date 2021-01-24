فنان سوري: مسلسل “عروس بيروت” مدرسة في فن المبالغة

انتقد الفنان السوري عدنان أبو الشامات مسلسل عروس بيروت الذي يعرض الجزء الثاني منه حالياً.

ووصف الممثل السوري المسلسل من خلال منشور نشره على حسابه الرسمي في موقع فيسبوك بمثابة مدرسة في فن المبالغة والتمثيل، مع بعض الاستثناءات الممتازة، وبرر سبب المبالغة بأنّ المخرج تركي ولا يفهم اللغة العربية.

وأثار منشور الفنان السوري القدير جدلاً كبيراً على الإنترنت، حيث أيدّه بعض متابعيه، في حين اختلف البعض الآخر معه، وقالوا إنّ المسلسل ممتع، وأنّ طبيعته تفرض هذا الأمر.

يذكر أنّ عدنان أبو الشامات غاب خلال السنوات الماضية عن الدراما، ولم يشارك في أي عمل قبل أن يعود في هذا الموسم، حيث أعلن مشاركته بأحد المسلسلات دون أن يفصح عن اسم العمل ودوره فيه.

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