رحيل “جوناس غوانغوا” نجم موسيقى الجاز ملهم جنوب أفريقيا

رويترز/

أعلنت الرئاسة في جنوب أفريقيا أن عازف الترومبون وملحن موسيقى الجاز غوناس غوانغوا، الذي كانت موسيقاه مصدراً للإلهام إبان الصراع ضد الفصل العنصري، توفي عن عمر ناهز الـــ 83 عاما.

وأثنى الرئيس سيريل رامابوسا على الموسيقار الأسطوري الذي رشُح لجائزة الأوسكار عن الأغنية الرئيسية لفيلم “كراي فريدام” “صرخة الحرية” عام 1987.. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن رامابوسا قوله “توفي عملاق من حركتنا الثقافية الثورية،الترومبون الذي انطلق بجرأة وشجاعة، وأثلج قلوبنا بنفس القدر بلحن رقيق، قد فارقته الحياة”.

ونال غوانغوا في عام 2010 وسام إيخامانغا، أرفع جائزة في جنوب إفريقيا للإنجازات في الفنون والثقافة، فيما تزامنت وفاته مع الذكرى الثالثة لرحيل هيو ماسيكيلا “أبو موسيقى الجاز الجنوب أفريقي”، والذكرى الثانية لوفاة أوليفر متوكودزي أسطورة الموسيقى في زيمبابوي.

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