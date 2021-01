تحديث iOS 14 – قم بتفعيل هذا الخيار من أجل التقاط الصور بشكل أفضل على الايفون!

ماذا تفعل إذا كنت تود التقاط صورة جيدة من خلال الايفون؟ على الأرجح سوف تقوم بمحاولة التقاطها عدة مرات ثم اختيار أفضل صورة لاحقاً.

يمكن لهواتف الايفون أن تفعل ذلك من تلقاء نفسها عبر خيار أو وضع التصوير المتتابع Burst Mode والذي يغفل عنه الكثير من المستخدمين.

لا يعتمد المستخدمون على وضع التصوير المتتابع Burst Mode لعدة أسباب منها جهلهم بوجود هذا الخيار أو على قدرتهم على تفعيله أو قيام ابل بالتلاعب به باختلاف الإصدارات وتحديثات iOS المتعاقبة.

وضع التصوير المتتابع Burst Mode يجعل هاتف الايفون يلتقط عدة صورة بشكل سريع ومتتابع لذات المشهد، بعدها يقوم المستخدم باستعراض تلك الصور حذف المهتز والمشوش وغير المناسب منها واستبقاء الصورة أو الصور الأفضل.

هذا الوضع مفيد للغاية إذا كنت تود تصوير لحظة عابرة لا تفوت وأيضاً عند تصوير الأجسام و العناصر المتحركة في المشهد.

كيفية تفعيل خاصية التصوير المتتابع Burst Mode ؟

يمكن ذلك عبر طريقتين الأولى من خلال الضغط على زر التصوير مع السحب ناحية مربع الصور (جهة اليمين في الواجهة العربية، أو جهة اليسار في الواجهة الإنجليزية).

طريقة أخرى أسهل في تحديث iOS 14 وهي عبر الذهاب إلى “الإعدادات Settings” > “الكاميرا Camera” > تفعيل خيار Use Volume Up for Burst (استخدام زر رفع مستوى الصوت للتصوير المتتابع). بهذا يتم استخدام زر رفع الصوت بدلاً من الطريقة الأولى للتصوير المتتابع.

سوف تلاحظ وجود عداد للصور يقوم بحساب عدد الصور الملتقطة بشكل متتابع، لا تنس الذهاب إلى معرض الصور لحذف الصور الغير مهمة منها حتى لا تستهلك مساحة تخزين كبيرة على الجهاز.