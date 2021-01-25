جوجل تهدد بالخروج من أستراليا بعد قوانين المحتوى الجديدة

أعلنت جوجل بشكل رسمي أنها تفكر في الخروج من السوق الأسترالي بشكل نهائي وذلك بالنسبة لخدمة محرك البحث الخاصة بها، وهذا ما اتى بعد ظهور قضية كبيرة داخل الأراضي الأسترالية تطالب جوجل بدفع نسبة من أرباحها في مجال الأخبار نظرًا لأن محرك البحث قد أثر بشكل ضخم على الجرائد، المجلات والسبل الإخبارية المحلية، وبالطبع خروج جوجل من أستراليا هو أمر غير هين أبدًا.

هل سيتم خروج جوجل من أستراليا؟

ظهرت هذه القصة للمرة الأولى على موقع BBC الغني عن التعريف، وطبقًا لما تم ذكره بمدير جوجل في استراليا Mel Silva وصف القانون الأسترالي الجديد بأنه “غير قابل للعمل”! ولهذا هددت جوجل بالخروج من البلد بشكل كامل هذا بالرغم من أن صانعي القوانين هناك وصفوا جوجل بأنها تحتكر المجال الإخباري بشكل كامل.

الدعوى القضائية قد ذكرت أن الأستراليين حاليًا يستخدمون جوجل بشكل رئيسي في قراءة الأخبار، وذلك يجب عليها أن تدفع للدولة لقاء ذلك خصوصًا مع الانحدار الذي شهدته المنصات الإعلامية داخل البلاد، هذا كله بجانب أن الشعب الأسترالي بشكل عام يبحث عن الأخبار بشكل رئيسي! حيث أن 12.5% من كل عمليات البحث هي عن أخبار.

الحكومة هناك مستاءة أيضًا لأن 81% من إجمالي الأموال التي يتم إنفاقها على التسويق الإلكتروني تذهب إلى جوجل وفيسبوك! وكمثال على ذلك فجوجل حققت إيرادات وصلت إلى 4 مليار دولار أمريكي في أستراليا، دفعت منهم فقط 45 مليون دولار أمريكي كضرائب.

لا نعرف حتى الآن ما الذي سيتم ضمن هذه الدعوى القضائية.. لكن لا ننسى أن فرنسا قد أجبرت جوجل فعليًا على الدفع في قضية مشابهة!